Юркова (Коровина) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
После 1790
Рождение ребёнка
1791
Сын: Юрков Петр Фетисович
Отец ребёнка: Юрков Фетис Григорьевич
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Смерть
Неизвестно