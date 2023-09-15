Юркова (Коровина) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркова (Коровина) Евдокия Ивановна

Место рождения

Сарапулка, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Бракосочетание
После 1790

Муж: Юрков Фетис Григорьевич

Рождение ребёнка
1791

Сын: Юрков Петр Фетисович

Отец ребёнка: Юрков Фетис Григорьевич

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
д. Сарапулки, Осинский уезд, Пермская губ.
Смерть
Неизвестно
Сарапулка, Чайковский, Пермский край
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