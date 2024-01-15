Вересова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Вересов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Вересов Дмитрий Александрович
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево