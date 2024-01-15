Вересова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Вересов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Вересов Дмитрий Александрович

Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
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