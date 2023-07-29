Булдаков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1943
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.1962
Сын: Булдаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
11.01.1968
Сын: Булдаков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1973
Сын: Булдаков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно