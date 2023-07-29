Булдаков Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булдаков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1962

Сын: Булдаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
11.01.1968

Сын: Булдаков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1973

Сын: Булдаков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Булдакова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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