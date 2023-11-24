Полётова (Бабкина) Александра Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1933
Дата смерти24.07.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933
Отец: Бабкин Илья Тимофеевич
Мать: Бабкина Елена
Рождение ребёнка
25.01.1954
Дочь: Кузикова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
17.03.1956
Сын: Полётов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1958
Дочь: Анисимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
12.02.1962
Дочь: Питинова Полётова Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
08.03.1968
Дочь: Колесникова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич
Куминский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
24.07.1983