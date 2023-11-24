Полётова (Бабкина) Александра Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полётова (Бабкина) Александра Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1933

Дата смерти

24.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1933

Отец: Бабкин Илья Тимофеевич

Мать: Бабкина Елена

Рождение ребёнка
25.01.1954

Дочь: Кузикова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
17.03.1956

Сын: Полётов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
11.03.1958

Дочь: Анисимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
12.02.1962

Дочь: Питинова Полётова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
08.03.1968

Дочь: Колесникова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Полётов Николай Алексеевич

Куминский, Кондинский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
24.07.1983
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