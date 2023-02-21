Колупаева (Коростелева) Александра Панфиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Сын: Колупаев Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Третьякова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Хоменко Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Колупаев Евгений Иванович
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Колупаев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чергинец Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьяненко Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1966