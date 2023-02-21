Колупаева (Коростелева) Александра Панфиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Коростелева) Александра Панфиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Колупаев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Третьякова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Хоменко Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1938

Сын: Колупаев Евгений Иванович

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Сын: Колупаев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чергинец Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Колупаев Иван Акимович

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колупаев Иван Акимович

Смерть
1966
Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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