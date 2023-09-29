Акимова Акулина Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Акулина Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акимов Василий Дмитриев

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Акимов Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Акимов Петр Дмитриев

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Акимов Георгий Дмитриевич

Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов

Труфаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Дмитрий Акимов

Смерть
Неизвестно
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