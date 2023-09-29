Акимова Акулина Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Акимов Петр Дмитриев
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Рождение ребёнка
1866 ст.
Сын: Акимов Георгий Дмитриевич
Отец ребёнка: Акимов Дмитрий Акимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно