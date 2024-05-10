Монвиж-Монтвид (Вятскова) Елизавета Васильевна 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Монвиж-Монтвид (Вятскова) Елизавета Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.10.1907 ст.

Муж: Монвиж-Монтвид Михаил Антонович

Церковь Николая Чудотворца на Ямах, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
Неизвестно

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