Монвиж-Монтвид (Вятскова) Елизавета Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
22.10.1907 ст.
Церковь Николая Чудотворца на Ямах, г. Москва, Московская губерния, Российская империя
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Смерть
Неизвестно