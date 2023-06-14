Бражкин Антон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Бражкин Иван Вавилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
По указу из государственной камор коллегии переведен Оренбургской губернии в Уфимской уезд на Саткинской господина нашего завод и отоль бежал 1759 году
Смерть
Неизвестно