Бражкин Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражкин Антон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Бражкин Иван Вавилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
По указу из государственной камор коллегии переведен Оренбургской губернии в Уфимской уезд на Саткинской господина нашего завод и отоль бежал 1759 году
Смерть
Неизвестно