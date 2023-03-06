Телеусова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1699
Дочь: Ходырева Параскева Ефимовна
Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Соломония Ефимовна
Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович
Рождение ребёнка
1708
Сын: Телеусов Емельян Елфимович
Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович
Смерть
Неизвестно