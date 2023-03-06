Телеусова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телеусова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1699

Дочь: Ходырева Параскева Ефимовна

Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Соломония Ефимовна

Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович

Клюевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1708

Сын: Телеусов Емельян Елфимович

Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович

Клюевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1710

Сын: Телеусов Илья Елфимович

Отец ребёнка: Телеусов Елфим Иванович

Клюевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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