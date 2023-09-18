Снида (Герасимова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снида (Герасимова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасимов Константин Сергеевич

Мать: Герасимова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снида Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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