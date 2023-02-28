Маврина (Димова) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения27.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1970
Отец: Димов Иван Семенович
Мать: Димова Елена Николаевна
Бракосочетание
06.08.1994
Рождение ребёнка
22.07.1995
Дочь: Маврина Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Маврин Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.10.2000
Дочь: Маврина Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Маврин Владимир Геннадьевич