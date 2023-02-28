Маврина (Димова) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маврина (Димова) Светлана Ивановна

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Место рождения

Кулевча, Одеська область

Дата рождения

27.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1970

Отец: Димов Иван Семенович

Мать: Димова Елена Николаевна

Кулевча, Одеська область
Бракосочетание
06.08.1994

Муж: Маврин Владимир Геннадьевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.07.1995

Дочь: Маврина Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Маврин Владимир Геннадьевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.2000

Дочь: Маврина Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Маврин Владимир Геннадьевич

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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