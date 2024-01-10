Наиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Мявят
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1818
Сын: Яхиев Али
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1822
Сын: Яхиев Хусаин
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фатыма
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Хакима
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зулейха
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Рождение ребёнка
1837
Сын: Яхиев Хасан
Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахимкулов Яхи
Смерть
Неизвестно