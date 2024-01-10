Наиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Мявят

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Яхиев Али

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Яхиев Хусаин

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фатыма

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Хакима

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зулейха

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Яхиев Хасан

Отец ребёнка: Рахимкулов Яхи

Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимкулов Яхи

Смерть
Неизвестно
Мещеряково, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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