Белобородова (Тихонова) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Тихонова) Екатерина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Илья Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Рожкова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Белобородов Василий Архипович

Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.

Сын: Белобородов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Белобородов Василий Архипович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 323 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобородов Василий Архипович

Смерть
Неизвестно