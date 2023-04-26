Белобородова (Тихонова) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Илья Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Рожкова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Белобородов Василий Архипович
Рождение ребёнка
13.03.1876 ст.
Сын: Белобородов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Белобородов Василий Архипович
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 178, 323 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно