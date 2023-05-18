Голощапов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голощапов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Нина