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Голощапов Дмитрий
Голощапов Дмитрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Голощапова) Валентина
(Голощапова) Татьяна
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Валентина
Мать ребёнка:
Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Татьяна
Мать ребёнка:
Нина
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