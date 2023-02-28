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Кощеев Валентин Семенович

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Место рождения

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1942

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Кощеев Семен Сергеевич

Мать: Кощеева Евдокия Степанова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1995
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