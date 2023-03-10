Алиев Ихтияр Бахтияр Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиев Ихтияр Бахтияр Оглы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1957

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

1979 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1979

Сын: Алиев Александр Ихтиярович

Мать ребёнка: Сидорова Любовь Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сидорова Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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