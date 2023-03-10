Алиев Ихтияр Бахтияр Оглы
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1957
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1957
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1979
Сын: Алиев Александр Ихтиярович
Мать ребёнка: Сидорова Любовь Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сидорова Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности