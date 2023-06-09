Данилов Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Данилов Тимофей Степанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Данилов Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Ольга Алексеева
Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно