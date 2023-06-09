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Данилов Алексей Тимофеевич

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Данилов Тимофей Степанов

Мать: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Данилов Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилов Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Данилов Егор Алесеевич

Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Ольга Алексеева

Мать ребёнка: Данилова Василиса Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно