Оленин Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оленин Александр Алексеевич

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Место рождения

Крутоярский, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.06.1861

Дата смерти

15.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Крутоярский, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Место жительства
С 1884 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.02.1944
Москва, город федерального значения Москва
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