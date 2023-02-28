Оленин Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения13.06.1861
Дата смерти15.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1884 по 1889
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1889
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.02.1944