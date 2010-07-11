Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2010

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1986 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2010

Отец: Ивеленко Михаил Петрович

Мать: Елизавета

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