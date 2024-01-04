Ушакова Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ушаков Иван Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ушаков Петр Иванович
Отец ребёнка: Ушаков Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно