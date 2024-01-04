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Ушакова Анна Афанасьевна

Место рождения

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1835 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ушаков Иван Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Григорьевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ушаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Ушаков Иван Григорьевич

Скоморохово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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