Ковалова Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1930
Сын: Ковалов Василий Степанович
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
республика Молдавия, Комратский район,с.Кирсово
Рождение ребёнка
04.04.1950
Дочь: Станева Мария Степановна
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
село Кирсово, Комратский район,Молдова
Рождение ребёнка
03.01.1953
Дочь: Ковалова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
09.10.1955
Дочь: Ковалова Степанида Степановна
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
10.04.1958
Дочь: Басс Александра Степановна
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
Рождение ребёнка
11.07.1960
Дочь: Сиркели Вера Степановна
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
село Кирсово, Комратский район, Молдова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковалов Степан Эммануилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно