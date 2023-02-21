Румянцев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРумянцев Николай Александрович

Румянцев Николай Александрович

avatar

Место рождения

Россия Ярославская обл г.Любим

Дата рождения

1915

Дата смерти

Между 1985 и 1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1915 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Ярославская обл г.Любим
Рождение ребёнка
1938

Сын: Румянцев Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Удонова Антонина Федоровна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Удонова Антонина Федоровна

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1985 и 1986
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close