Румянцев Николай Александрович
Место рожденияРоссия Ярославская обл г.Любим
Дата рождения1915
Дата смертиМежду 1985 и 1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Ярославская обл г.Любим
Рождение ребёнка
1938
Сын: Румянцев Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Удонова Антонина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1985 и 1986