Вельганюк-Федоров Максим
Место рожденияRusava, Ukraine
Дата рождения1908
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Вельганюк Иосиф
Мать: ?
Rusava, Ukraine
Рождение ребёнка
08.05.1939
Дочь: Вильганюк Неонила
Мать ребёнка: Клавдия
Рождение ребёнка
После 1940
Дочь: Валентина (Зинаида)
Мать ребёнка: Клавдия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клавдия
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне