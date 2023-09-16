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Вельганюк-Федоров Максим

Место рождения

Rusava, Ukraine

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вельганюк Иосиф

Мать: ?

Rusava, Ukraine
Рождение ребёнка
До 1938

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
08.05.1939

Дочь: Вильганюк Неонила

Мать ребёнка: Клавдия

Рождение ребёнка
После 1940

Дочь: Валентина (Зинаида)

Мать ребёнка: Клавдия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клавдия

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне
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