Колесников Денис
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.
Дочь: Колесникова Мавра (Марфа) Денисовна
Мать ребёнка: Колесникова Христина
Рождение ребёнка
06.05.1900
Дочь: Суровцева Матрёна Денисовна
Мать ребёнка: Колесникова Христина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесникова Христина
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно