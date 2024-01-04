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Колесников Денис

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

Вычислено 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.02.1889 ст.

Дочь: Колесникова Мавра (Марфа) Денисовна

Мать ребёнка: Колесникова Христина

Рождение ребёнка
06.05.1900

Дочь: Суровцева Матрёна Денисовна

Мать ребёнка: Колесникова Христина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Христина

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
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