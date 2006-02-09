Сошнев Михаил Васильевич
Место рожденияс. Вяжи, Новосильский р-н, Орловская обл.
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти09.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Отец: Сошнев Василий Степанович
Мать: Сошнева Анна Петровна
с. Вяжи, Новосильский р-н, Орловская обл.
Рождение ребёнка
20.02.1963
Сын: Сошнев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Сошнева Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сошнева Ольга Васильевна
Смерть
09.02.2006