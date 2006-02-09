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Сошнев Михаил Васильевич

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Место рождения

с. Вяжи, Новосильский р-н, Орловская обл.

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

09.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: Сошнев Василий Степанович

Мать: Сошнева Анна Петровна

с. Вяжи, Новосильский р-н, Орловская обл.
Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Сошнев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Сошнева Ольга Васильевна

Вяжи-Заречье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сошнева Ольга Васильевна

Смерть
09.02.2006
Вяжи-Заречье, Новосильский муниципальный район, Орловская область
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