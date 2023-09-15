Балжи / Бельчий / Юрий Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБалжи / Бельчий / Юрий Константинович

Балжи / Бельчий / Юрий Константинович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Около 1843

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Балжи / Бельчий / Константин Кириллович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Панаица Юрьевна

Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Балжи / Бельчий / Константин Брьевич

Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Балжи / Бельчий / Федор Юрьевич

Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина

Смерть
Около 1843
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close