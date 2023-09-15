Балжи / Бельчий / Юрий Константинович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиОколо 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Балжи / Бельчий / Константин Кириллович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Панаица Юрьевна
Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Балжи / Бельчий / Константин Брьевич
Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Балжи / Бельчий / Федор Юрьевич
Мать ребёнка: Балжи / Бальчий / Деспина
Смерть
Около 1843
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно