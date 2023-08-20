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(Дмитриева) Устинья
(Дмитриева) Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1783
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иванов Дмитрий
Около 1752 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец:
Иванов Дмитрий
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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