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Рафикова Газиля Нургалиевна
Рафикова Газиля Нургалиевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.10.1959
Пол
Женский
Отец
Кутдусов Нургалий Котдос улы
1930 г.р.
Мать
Кутдусова Раиса Муллахметовна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1959
Отец:
Кутдусов Нургалий Котдос улы
Мать:
Кутдусова Раиса Муллахметовна
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