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Николай Фаддеев

Место рождения

Скоморохово, Ярославская область, Россия

Дата рождения

Около 1865

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Шлепов Фаддей Михайлов

Мать: Праскева Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
01.04.1884

Дочь: Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

Рождение ребёнка
17.07.1885

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Гликерия Васильева

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