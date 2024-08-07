Николай Фаддеев
Место рожденияСкоморохово, Ярославская область, Россия
Дата рожденияОколо 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Шлепов Фаддей Михайлов
Мать: Праскева Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
01.04.1884
Дочь: Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Гликерия Васильева
Рождение ребёнка
17.07.1885
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Гликерия Васильева