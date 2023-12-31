Ананьин Петр Иванов
Место рожденияПолковая слобода
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ананьин Иван Ананьин
Мать: не указана
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1670
Сын: Ананьин Семен Петров
Мать ребёнка: не указана
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1672
Мать ребёнка: не указана
Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно