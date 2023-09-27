Кольцова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1913
Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
08.10.1914
Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович
Рождение ребёнка
06.01.1921
Сын: Агеев Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно