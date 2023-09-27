Кольцова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кольцова Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1913

Сын: Агеев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
08.10.1914

Сын: Агеев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович

Рождение ребёнка
06.01.1921

Сын: Агеев Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Агеев Сергей Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агеев Сергей Феоктистович

Смерть
Неизвестно
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