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Ярыгин Игнатий Тимофеев

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

25.01.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1894 ст.

Отец: Ярыгин Тимофей Васильев

Мать: Параскева Андреева

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 40., Д. 368, №6 (снимок №170)
Бракосочетание
30.10.1911 ст.

Жена: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 501, ЛЛ. 108об-109
Рождение ребёнка
26.02.1912

Сын: Яригин Павел Игнатьев

Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.34об-35 Восприемники: Села Нового Макалуша крестьянин Иван Егоров Обаев и Села Нового Макалуша крестьянина Тимофея Васильева Ярыгина дочь, девица Евдокия.
Рождение ребёнка
21.12.1913

Дочь: Ярыгина Домна Игнатьева

Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38., Д. 500, ЛЛ.105об-106
Рождение ребёнка
12.10.1915 ст.

Сын: Ярыгин Иосиф Игнатьев

Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1918 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1917 ст.

Дочь: Ярыгина Анастасия Игнатьева

Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.228об-229 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Игнатий Тимофеев Яригин и законная его жена Пелагiя Георгиева, оба православные. Восприемники: Села Новаго Маклауша к... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1919

Дочь: Ярыгина Варвара Игнатьева

Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Родители: Села Новых Маклауш гр. Игнатий Тимофеев Яригин. жена его Пелагея Георгиева, оба православные. Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев... Показать все
Смерть
Неизвестно

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