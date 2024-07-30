Ярыгин Игнатий Тимофеев
Место рождения
Дата рождения25.01.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1894 ст.
Отец: Ярыгин Тимофей Васильев
Мать: Параскева Андреева
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 40., Д. 368, №6 (снимок №170)
Бракосочетание
30.10.1911 ст.
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 501, ЛЛ. 108об-109
Рождение ребёнка
26.02.1912
Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.34об-35 Восприемники: Села Нового Макалуша крестьянин Иван Егоров Обаев и Села Нового Макалуша крестьянина Тимофея Васильева Ярыгина дочь, девица Евдокия.
Рождение ребёнка
21.12.1913
Дочь: Ярыгина Домна Игнатьева
Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38., Д. 500, ЛЛ.105об-106
Рождение ребёнка
12.10.1915 ст.
Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова
Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 500. Новомаклаушский с/с. О рождении. 1911-1918 [Метрическая книга Казанско-Богородицкой... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1917 ст.
Дочь: Ярыгина Анастасия Игнатьева
Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.228об-229 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Игнатий Тимофеев Яригин и законная его жена Пелагiя Георгиева, оба православные. Восприемники: Села Новаго Маклауша к... Показать все
Рождение ребёнка
03.12.1919
Дочь: Ярыгина Варвара Игнатьева
Мать ребёнка: Ярыгина (Обаева) Пелагия Егорова
ЦГАСО, Ф. 32, Оп. 38.,Д. 500, ЛЛ.290об-291 Родители: Села Новых Маклауш гр. Игнатий Тимофеев Яригин. жена его Пелагея Георгиева, оба православные. Восприемники: Того же села гр. Порфирий Лаврентьев... Показать все
Смерть
Неизвестно