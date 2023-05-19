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Кузьмин Самсон Маркович

Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Кузьмин Марк Филиппович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1850
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1854

Жена: Кузьмина Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Василиса Самсоновна

Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Михайловна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
С 1855
"отдан в рекруты"
Смерть
Неизвестно