Кузьмин Самсон Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Кузьмин Марк Филиппович
Мать: не указана
Место жительства
1838
Место жительства
1850
Бракосочетание
До 1854
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Василиса Самсоновна
Мать ребёнка: Кузьмина Варвара Михайловна
Военная служба
С 1855
"отдан в рекруты"
Смерть
Неизвестно