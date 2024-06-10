Поликарпова Анна Степановна 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поликарпова Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.06.1869

Муж: Зубаревский Константин Васильевич

Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком. поручители: Андрей Семенов Королев Иван Степанов Васягин Андрей Абрамов Алексей Яковлев Васягин
Смерть
Неизвестно

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