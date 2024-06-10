Поликарпова Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1869
Костино, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
оба вторым браком. поручители: Андрей Семенов Королев Иван Степанов Васягин Андрей Абрамов Алексей Яковлев Васягин
Смерть
Неизвестно