Криворотов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1981
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981
Отец: Криворотов Алексей Петрович
Мать: Попова Елена Петровна
Рождение ребёнка
22.08.2002
Дочь: Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Алексеевна
Томская Область, р-н. Кривошеинский, с. Кривошеино
Рождение ребёнка
05.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова Ирина Алексеевна
Томская Область, р-н. Кривошеинский, с. Кривошеино
Бракосочетание
Неизвестно