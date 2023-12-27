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Криворотов Александр Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1981

Отец: Криворотов Алексей Петрович

Мать: Попова Елена Петровна

Рождение ребёнка
22.08.2002

Дочь: Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Алексеевна

Томская Область, р-н. Кривошеинский, с. Кривошеино
Рождение ребёнка
05.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова Ирина Алексеевна

Томская Область, р-н. Кривошеинский, с. Кривошеино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Ирина Алексеевна

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