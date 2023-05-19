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Соколов Сергей Николаевич
Соколов Сергей Николаевич
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Место рождения
Вострое
, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Соколов (Лоскутов) Николай Григорьевич
1936 г.р.
Мать
Соколова Валентина Петровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Соколов Николай Григорьевич
Мать:
Соколова Валентина Петровна
Вострое
, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область
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