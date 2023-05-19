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Соколов Сергей Николаевич

Место рождения

Вострое, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Николай Григорьевич

Мать: Соколова Валентина Петровна

Вострое, Нюксенский муниципальный район, Вологодская область