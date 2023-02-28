Крылова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1971

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1993

Сын: Иноземцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Иноземцев Николай Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Роман Александрович

Отец ребёнка: Шилов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татаренко Анна Николаевна

Отец ребёнка: Иноземцев Николай Викторович

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