Крылова Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1993
Сын: Иноземцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Иноземцев Николай Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шилов Роман Александрович
Отец ребёнка: Шилов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татаренко Анна Николаевна
Отец ребёнка: Иноземцев Николай Викторович