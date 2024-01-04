Рахматуллин Владимир Ахмедгалеевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Рождение ребёнка
08.11.1956
Дочь: Миннегареева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна
Рождение ребёнка
18.07.1965
Дочь: Чайковская Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна
Рождение ребёнка
16.11.1970
Сын: Рахматуллин Сергей Владмирович
Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна
Смерть
1983