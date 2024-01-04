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Рахматуллин Владимир Ахмедгалеевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

1937

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Рахматуллин Ахмедгалей Мингалеевич

Мать: Кошкина Мария Мироновна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.11.1956

Дочь: Миннегареева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1965

Дочь: Чайковская Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1970

Сын: Рахматуллин Сергей Владмирович

Мать ребёнка: Рахматуллина Антонина Даниловна

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1983
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