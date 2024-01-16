Оторова (Новосёлова) Юлия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1978
Рождение ребёнка
03.08.2000
Дочь: Оторова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
06.01.2005
Дочь: Оторова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.04.2009
Дочь: Оторова Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно