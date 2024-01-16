Оторова (Новосёлова) Юлия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оторова (Новосёлова) Юлия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1978

Отец: Новосёлов Виктор Николаевич

Мать: Новосёлова Рашида (Рита) Шарифьяновна

Рождение ребёнка
03.08.2000

Дочь: Оторова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
06.01.2005

Дочь: Оторова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
23.04.2009

Дочь: Оторова Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: Оторов Алексей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оторов Алексей Сергеевич

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