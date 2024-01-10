Заманова (Кушнерева) Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заманова (Кушнерева) Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г Уфа, РБ , РФ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
с. Мраково, Кугарчинский район, РБ , РФ
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