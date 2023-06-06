Ильдаров Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильдаров Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1961

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1961

Отец: Ильдаров Валихан

Мать: Ильдарова Аниса

Смерть
1993