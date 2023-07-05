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Вахрушев Дмитрий Семёнович

Место рождения

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852

Сын: Вахрушев Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна

дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно