Вахрушев Дмитрий Семёнович
Место рождениядер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
20.11.1852
Сын: Вахрушев Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Настасья Тимофеевна
дер. Шегъян-Тылой (Петуньки) Сосновской волости Сарапульского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно