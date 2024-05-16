Селиванов Геннадий Илларионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСеливанов Геннадий Илларионович

Селиванов Геннадий Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селиванов Илларион Герасимович

Мать: Селиванова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селиванов Андрей Геннадиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ольга Геннадиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Ирина Геннадиевна

Мать ребёнка: Пахомова Людмила Леонидовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.