Кочегин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1977
Сын: Виктор Кочегин Николаевич
Мать ребёнка: Мордас Ольга Вадимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочегин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Мордас Ольга Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мордас Ольга Вадимовна
Смерть
Неизвестно