Кочегин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочегин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1977

Сын: Виктор Кочегин Николаевич

Мать ребёнка: Мордас Ольга Вадимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочегин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Мордас Ольга Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мордас Ольга Вадимовна

Смерть
Неизвестно