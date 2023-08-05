Игошина (Пронина) Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974
Отец: Пронин Геннадий Дмитриевич
Мать: Пронина Вера Егоровна
Рождение ребёнка
28.07.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игошин Вячеслав Валентинович
Рождение ребёнка
29.07.2001
Сын: Игошин Павел Вячеславович
Отец ребёнка: Игошин Вячеслав Валентинович