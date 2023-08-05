Игошина (Пронина) Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина (Пронина) Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1974

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2001 г.р.

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1974

Отец: Пронин Геннадий Дмитриевич

Мать: Пронина Вера Егоровна

Рождение ребёнка
28.07.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игошин Вячеслав Валентинович

Рождение ребёнка
29.07.2001

Сын: Игошин Павел Вячеславович

Отец ребёнка: Игошин Вячеслав Валентинович

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