Стулов Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1901
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Стулов Николай Георгиевич
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1901
Рождение ребёнка
01.10.1906
Дочь: Милица Николаевна
Отец ребёнка: Стулов Николай Георгиевич
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1906
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно