Стулов Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стулов Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1901

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Стулов Николай Георгиевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1901
Рождение ребёнка
01.10.1906

Дочь: Милица Николаевна

Отец ребёнка: Стулов Николай Георгиевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Метр. книга Никольско-единоверч. церкви, г.Уральск, 1906
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стулов Николай Георгиевич

Смерть
Неизвестно