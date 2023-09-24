Румянцева Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1895

Дата смерти

18.12.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Румянцева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1929

Сын: Румянцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Румянцев Иван Николаевич

Смерть
18.12.1985
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