Румянцева Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1895
Дата смерти18.12.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Румянцева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1929
Сын: Румянцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Румянцев Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.12.1985