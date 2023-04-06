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(Антропова) Валентина Федоровна
(Антропова) Валентина Федоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1932
Дата смерти
1934
Пол
Женский
Отец
Антропов Федор Иванович
1887 г.р.
Мать
(Тарасова) Варвара Федоровна
1889 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец:
Антропов Федор Иванович
Мать:
Варвара Федоровна
Смерть
1934
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