(Антропова) Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Антропова) Валентина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
1932

Отец: Антропов Федор Иванович

Мать: Варвара Федоровна

Смерть
1934