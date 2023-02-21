Столбов Спиридон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столбов ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Столбов Григорий Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Столбов Николай Спиридонович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область