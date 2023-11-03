Выходцев Андрей Галактионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Выходцев Галактион Семенов
Мать: Выходцева Федосья
Рождение ребёнка
18.02.1837
Дочь: Мариамна Андреева
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1838
Дочь: Марфа Андреева
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
?.02.1853
Дочь: Анна Андреева
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Андреева
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Григорий Андреев
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно