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Выходцев Андрей Галактионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Выходцев Галактион Семенов

Мать: Выходцева Федосья

Рождение ребёнка
18.02.1837

Дочь: Мариамна Андреева

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1838

Дочь: Марфа Андреева

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
?.02.1853

Дочь: Анна Андреева

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Андреева

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Григорий Андреев

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Михаил Андреев

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Выходцева Евдокия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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